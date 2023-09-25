اليوم السابع
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سقوط مستريح الهواتف المحمولة بسوهاج

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:06 م
سقوط مستريح الهواتف المحمولة بسوهاج قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب محل هواتف محمولة وشريك بسوهاج لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.
 
كشفت أجهزة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من صاحب محل هواتف محمولة وشريك مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنهما من الإستيلاء على مبلغ (1,150,000 مليون جنيه) مـن المبلغين، وتوقفا عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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