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زيارتان استثنائيتان للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة المولد النبوي

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:02 م
زيارتان استثنائيتان للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة المولد النبوي وزارة الداخلية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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التصريح (بزيارتين استثنائيتين) لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتباراً من يوم السبت الموافق 30/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 30/11/2023 ، ولا تحتسبا الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.
 
ويأتي ذلك بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف لعام 1445 هجرياً والإحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6/10/2023 وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات .
 
وتحرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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