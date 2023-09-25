ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية قولها "إن مويسيوك مطلوب للاشتباه به في قصف دونباس وقتل وإصابة أكثر من 100 شخص".

وأشارت "تاس" إلى أن القائدين الآخرين في القوات المسلحة الأوكرانية اللذين تم إدراجهما أيضا على قائمة المطلوبين في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية بموجب صحيفة جنائية دون توضيح السبب هما إيجور بالانيوك وأندريه كوفالتشوك.

ولفتت الوكالة إلى أن لجنة التحقيق الروسية وجهت لائحة اتهام غيابية إلى قائد الجيش الأوكراني مويسيوك كوفالتشوك في نهاية يوليو الماضى، تضمنت قيادتهما لوحدات من الجيش الأوكراني التي قصفت مدنا في إقليمي دونيتسك ولوجانسك في 2016 و2017 و2019، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص.