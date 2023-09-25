رسائل الرئيس السيسى فى انطلاق اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.. إنفوجراف

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالمشاركين فى اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية والمقامة فى مدينة شرم الشيخ قائلا: "اسمحوا لى فى البداية أن أرحب بوزراء المالية وكل الضيوف اللى موجودين معانا النهارده والحقيقة أننا سعداء باستضافة هذا المؤتمر فى مصر ومدينة شرم الشيخ بعد 3 انعقادات افتراضية 2020 و2021 و2022.. وهنا نستضيفه فى شرم الشيخ.. وحرصنا على أن نعد شرم الشيخ بشكل يليق بهذا المؤتمر اللى نتمنى التوفيق فيه".









سعداء باستضافة اجتماعات البنك الآسيوى فى شرم الشيخ

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