اليوم السابع
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نقدر وندعم القطاع الخاص..

رسائل الرئيس السيسى فى انطلاق اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.. إنفوجراف

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:11 م
رسائل الرئيس السيسى فى انطلاق اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمشاركين فى اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية والمقامة فى مدينة شرم الشيخ قائلا: "اسمحوا لى فى البداية أن أرحب بوزراء المالية وكل الضيوف اللى موجودين معانا النهارده والحقيقة أننا سعداء باستضافة هذا المؤتمر فى مصر ومدينة شرم الشيخ بعد 3 انعقادات افتراضية 2020 و2021 و2022.. وهنا نستضيفه فى شرم الشيخ.. وحرصنا على أن نعد شرم الشيخ بشكل يليق بهذا المؤتمر اللى نتمنى التوفيق فيه".
 
الرئيس
 
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سعداء باستضافة اجتماعات البنك الآسيوى فى شرم الشيخ
 
مصر عملت على إنشاء قطاع بنية تحتية متطور خلال 8 سنوات
 
أنفقنا أموالا هائلة لبناء بنية أساسية للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جدا من التنمية
 
الدولة تقدر دور القطاع الخاص وتعمل على دعمه عبر إجراءات مهمة لتسهيل الأعمال
 
الدولة حريصة على أن يقود القطاع الخاص التنمية فى مصر
 
5000 شركة تابعة للقطاع الخاص تعمل معنا فى تنفيذ المشروعات
 
المجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرارا لدعم القطاع الخاص
 
الظروف الاقتصادية العالمية تحتاج إلى المزيد من التمويل منخفض التكلفة
 
محفظة البنك الآسيوى فى مصر 1.3 مليار دولار ونتطلع للمزيد
 
دور مهم للبنك الآسيوى فى دعم المشروعات بمحفظة 100 مليار دولار
 
البنك الآسيوى قدم تمويلا بأكثر من 44 مليار دولار لـ 35 دولة

اجتماعات البنك الأسيوي

اجتماعات البنك الآسيوى بشرم الشيخ

اجتماعات البنك الاسيوى بحضور الرئيس السيسى

البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية pd

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

الاستثمار في مصر

الاستثمار في البنية التحتية بمصر

الشراكة بين مصر والبنك الاسيوى

أجندة اجتماعات البنك الأسيوي

قرارات البنك الأسيوى

التعاون بين مصر والبنك الاسيوى



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