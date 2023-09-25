رجال الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر ينظمون ويشاركون فى حملة للتبرع للدم

والتبرع بالدم، له العديد من الفوائد الصحية سنتعرف عليها خلال السطور التالية، ومنها:

-الحفاظ على صحة القلب

التبرع بالدم يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب، وتقليل فرص التعرض للنوبات القلبية، لأنه يساهم في خفض أمراض خلايا الدم الحمرا، ويعمل أيضا على خفض مستويات الكولسترول الضار، ولذا فهو من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض لمشاكل القلب.