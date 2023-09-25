اليوم السابع
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رجال الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر ينظمون ويشاركون فى حملة للتبرع للدم

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:28 م
رجال الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر ينظمون ويشاركون فى حملة للتبرع للدم التبرع بالدم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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قامت مديرية أمن البحرالأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.
 
ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
 

والتبرع بالدم، له العديد من الفوائد الصحية سنتعرف عليها خلال السطور التالية، ومنها: 

-الحفاظ على صحة القلب

التبرع بالدم يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب، وتقليل فرص التعرض للنوبات القلبية، لأنه يساهم في خفض أمراض خلايا الدم الحمرا، ويعمل أيضا على خفض مستويات الكولسترول الضار، ولذا فهو من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض لمشاكل القلب. 

-تنظيف وتنقية الدم: 

يعمل التبرع بالدم على تجديد الدم بسرعة ، ويساهم في أكسدة الكولسترول بشكل أبطأ، ويمنع تراكم الدهون في الشرايين. 

-يحافظ علي صحة الكبد: 

التبرع بالدم يقلل من فرص الإصابة بتليف الكبد، ومن المعروف أن الكبد له دور فى الحفاظ على تنقية الجسم من السموم. 

-يقلل من فرص الإصابة بمرض السرطان: 

يرتبط خطر الإصابة بالسرطان بمستويات عالية من الحديد في الدم، لذا يمكن التحكم في محتوى الحديد في الدم عن طريق المتبرع بالدم، مما يعنى تراجع خطر الإصابة بسرطان الكبد والأمعاء . 

 

 


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