وقال موراليس ـ حسبما أفادت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الاثنين، إنه قرر قبول مطالب الناشطين والكثير من المواطنين ليكون مرشحا لرئاسة بوليفيا.

وشغل موراليس منصب رئيس بوليفيا طوال الفترة الممتدة من 2006 وحتى 2019، ثم تنحى عن منصبه بعد أسابيع من الاحتجاجات ضده.