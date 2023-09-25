لاباز (أ ش أ)

أعلن رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس أنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2025.

وقال موراليس ـ حسبما أفادت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الاثنين، إنه قرر قبول مطالب الناشطين والكثير من المواطنين ليكون مرشحا لرئاسة بوليفيا. وشغل موراليس منصب رئيس بوليفيا طوال الفترة الممتدة من 2006 وحتى 2019، ثم تنحى عن منصبه بعد أسابيع من الاحتجاجات ضده.

يذكر أن رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، اتهم الولايات المتحدة بتدبير الانقلابات في أمريكا اللاتينية، منها: في البرازيل والبيرو والأرجنتين، معتبرًا أن واشنطن بدأت "تفقد هيمنتها" في المنطقة.

وقال موراليس في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "السياسات الأمريكية تفشل، وعندما تتدهور الإمبراطورية تلجأ إلى العنف، وعندما تفقد الهيمنة تلجأ إلى السلاح والرصاص".

واتهم موراليس الولايات المتحدة بأنها تقف وراء "الانقلاب القضائي ضد (نائبة الرئيس الأرجنتيني) كريستينا كيرشنر، ولاحقًا الانقلاب من قبل الكونغرس في بيرو، ومحاولة الانقلاب في البرازيل بأسلوب دونالد ترامب".

يذكر أن إيفو موراليس تنحى عن منصبه تحت ضغط العسكريين، في نوفمبر عام 2019، على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية.