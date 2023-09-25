رئيس البنك الآسيوى: مصر موطن الرؤى والأحلام وحققت نجاحاً فى البنية التحتية

شرم الشيخ - أحمد يعقوب

قال جين لي تشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية ، أن مصر تعتبر موطناً لكل الرؤى والأحلام، حيث حققت الكثير من المشروعات الناجحة فى مجال البنية التحتية وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، مقدماً الشكر لمصر على استضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى.

وأضاف رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية فى مدينة شرم الشيخ، أن التغيرات المناخية تفرض مزيداً من التعاون لمواجهة التحديات نحو غد أفضل.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية اليوم الإثنين، وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر.

وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وتعقد ندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.