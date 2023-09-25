خلال ساعات.. محاكمة قاتل سيدة في البدرشين بمطرقة حديدية

كتب أحمد إسماعيل

تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، لمرافعة الدفاع فى محاكمة ميكانيكي وزوجته، لاتهامهما ب قتل حماته ، وإشعال النيران بجسدها في منطقة البدرشين.

تعقد الجلسة برئاسة جلال عبد اللطيف محمد. وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، وحسين محمود فخري، أسامة الامير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد وممدوح عبد الرشيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5926 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة البدرشين، أن المتهمين "م . م"، 26 سنة، ميكانيكي، و زوجته "م . ع"، 18 سنة، في يوم 8 مارس الماضي، قتلا المجني عليها "ف . ا"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وما أن ظفرا بها دفعتها المتهمة الثانية أرضا، وقدمت للأول أداة "مطرقة"، فسدد إليها ضربتين برأسها قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا آداة "مطرقة" بدون مسوغ قانوني أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها في ارتكاب الجريمة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، قائلا إنه منذ 3 سنوات تربطه علاقة عاطفية بالمتهمة الثانية التي تقطن بذات المنطقة، وقتها قررت المجني عليها والدة الثانية، زواجهما عرفيا لحداثة سن المتهمة الثانية، وتعهدت عليه ببعض الشيكات.

وتابع المتهم في التحقيقات أنه بعد مرور فترة زمنية على زواجهما، لاحظ سوء سلوك حماته ، ومن هنا بدأ الغضب يتملكه خاصة بعد تهديدها له بعمل محضر ضده ببعض الشيكات ورفضها طلاقهما.

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك قرر التخلص من حماته بضربها بـ"مطرقة" على رأسها عدة ضربات، بمساعدة المتهمة الثانية نجلة المجني عليها، على إثرها توفت في الحال.