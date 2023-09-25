حى غرب شبرا الخيمة يبدأ تلقى طلبات شغل وظائف سائقين.. اعرف الشروط

القليوبية ــ إبراهيم سالم

أعلن حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن حاجته إلى سائقين درجة أولى للعمل على سيارات نقل 50 طنا و20 طنا، وكذلك سائقين معدات ثقيلة "لوادر"، للعمل ضمن فريق منظومة النظافة بالحى.

وكشف إعلان الحى، عن حاجته إلى سائقين درجة أولى للعمل على سيارات نقل 50 طنا و20 طنا، وكذلك سائقى معدات ثقيلة "لوادر"، كما تضمن الإعلان الأوراق المطلوبة من المتقدمين للوظائف، والتى جاءت على النحو التالي:

- رخصة قيادة سارية.

- صورة البطاقة الرقم القومى سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة موجهة لحى غرب شبرا الخيمة.

أما عن شروط التقدم للوظائف، فإنه لا بد وألا يزيد السن عن 50 عاما، كما أنه تكون الأولوية لأبناء مدينة شبرا الخيمة، كما يتم استقبال الأوراق بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر حى غرب شبرا الخيمة، موضحة أن مدة التقديم بدءا من اليوم 25 سبتمبر 2023، ولمدة 15 يوما فقط، على أن يتم استكمال باقى الأوراق المطلوبة بعد الموافقة، ويتم فتح باب التقديم من الساعة 11 صباحا وحتى الواحدة ظهرا بمقر المركز.