حملات نظافة وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الإنارة بمدن ومراكز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشخ، حملات للنظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع، وصيانة أعمال الإنارة بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تكثيف جهود جهاز النظافة ومتابعات ميدانية للمصالح والمشروعات القائمة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز و مدينة بيلا ، رفع التراكمات والمخلفات والأتربة وتفريغ صناديق القمامة بكل الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية بالمدينة والقرى، ورفع المخلفات بجميع أنواعها والتخلص منها ووضعها بالمقلب العمومى بالمدينة، لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بكل الخدمات، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى، لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، كما تابع صيانة ورفع كفاءة الإنارة بناحية البياض والمنشية، وجارٍ الاستكمال لرفع كفاءة الإنارة بمداخل القرى والعزب، فى إطار خطة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف، على حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة، وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ ورفع الناتج اليومى من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وكذا إزالة الحشائش ورفع كل المخلفات ونقلها للمقلب العمومى، كما تابع أعمال تقليم الأشجار بالمداخل وتجهيز وصيانة الحدائق العامة وريها، ومداخل المدينة وقص وتسوية النجيل الطبيعى.

ونظم أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملات النظافة والتجميل، وزراعة الأشجار وريها، بمدخل المدينة، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة، ورش الشوارع الرئيسة ورفع الأتربة ورفع كفاءة النظافة بنطاق المركز والمدينة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ، والشوارع الرئيسية، ورفع الاعلانات الغير مرخصة والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات ومسح وتمهيد الشوارع.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز، وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشرف أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بشوارع المدينة، ورفع كفاءة منظومة النظافة ورفع كفاءة خطوط خفض المنسوب.

وتابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومى، وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

كما تابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال حملات النظافة، ورفع المتولد اليومى، وكنس الشوارع، إضافة لأعمال النظافة بالمدارس ومحيطها، استعدادا للعام الدراسى الجديد.