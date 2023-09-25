حملات بحي شرق وأبوتيج في أسيوط لرفع إشغالات المحال التجارية وصيانة أعمدة الإنارة

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة شن حملات رقابية وميدانية بصفة دورية ومستمرة لإزالة الإشغالات والقضاء على المظاهر العشوائية وإعادة ضبط الشارع بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، وذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء لتحقيق الانضباط، وإعادة الواجهه الحضارية للمحافظة مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور تسهيلا على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وفقا للإمكانات المتاحة لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن.

ووجه محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات مفاجئة بالتعاون، والتنسيق بين الوحدات المحلية، ومسئولى شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوتيج تحت إشراف محمد عبدالراضى رئيس المركز، برفع الإشغالات والتعديات من ميدان المحطة، وميدان الفرغل وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين كما تم شن حملة إشغالات بنطاق حى شرق أسيوط برئاسة عبداللطيف فضاله رئيس الحى، حيث قامت الأجهزة التنفيذية وفريق قسم الإشغالات بالحى وإدارة الاعلانات والمتابعة الميدانية بالحى برفع كافة الإشغالات المتواجدة والتى تعوق حركة مرور الشارع وحركة المواطنين وذلك بشوارع منطقة الحمراء وأمام أبراج الموالح وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر المتنوعة مابين إشغال ونظافة وبيئة وذلك لتحقيق الانضباط للشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما تم التنبيه على أصحاب بعض المحلات التى تدار بدون ترخيص للتوجه لمركز التكنولوجى بالحى لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم واستخراج رخص الاعلانات الخاصة بالمحلات بالإضافة إلى مراجعة وإحكام غلق ولحام أبواب أعمدة الإنارة بشوارع الجمهورية والعادلى ونفق الأزهر وذلك تحت إشراف مسئولى قسم الكهرباء.