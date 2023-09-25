حبس تاجر مخدرات فى الجمرك بحوزته 10 كيلو حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة الجمرك غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلي الفور تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل كمين واستهدافه وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمرك، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وعلي صعيد آخر، عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم " ع.م.ع" بالسجن 7 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامه بضرب أفضي إلى موت للمجني عليه "خ.ف.م"

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، إلي نشوب مشاجرة بين المتهم " ع.م.ع" سائق توك توك و المجني عليه " خ.ف.م" سائق توك توك، علي إثر خلافات سابقة بينهما فتعدي المتهم علي المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين ، بينما أخرج المجني عليه أداة حديدية، وتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب، وقام المتهم بإصابة المجني عليه في ذراعه الأيسر فسقط علي الأرض مغشيا عليه وتوفي بعد ذلك، وبتقتين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه عبارة عن إصابة قطعية غائرة من جسم صلب ذو حافة ،مما تسبب في وفاته، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.