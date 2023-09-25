جامعة الأزهر تنفي شائعة نقل كلية الدراسات الإسلامية من الخانكة إلى القاهرة

كتب لؤى على

نفى المركز الإعلامي بجامعة الأزهر ما تردد من شائعات حول نقل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من الخانكة إلى القاهرة.

وأهاب المركز الإعلامي بطلاب جامعة الأزهر عدم الانسياق وراء الشائعات، وأوضح أن أي بيان أو خبر غير منشور على صفحة المركز الإعلامي بجامعة الأزهر غير صحيح وعار تمامًا من الصحة.

وكان قد تقرر اليوم الاثنين الموافق 25 من سبتمبر 2023م فتح باب تقليل الاغتراب بين كليات جامعة الأزهر المتناظرة ولمدة 48 ساعة إلكترونيًّا؛ صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على فتح باب تقليل الاغتراب؛ تيسيرًا على الطلاب والطالبات في كليات جامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل الاغتراب يكون إلكترونيًّا ولمدة 48 ساعة.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل الاغتراب للطالبات يكون بين الكليات والشعب المتناظرة داخل القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى، لافتًا إلى أنه لا يجوز تقليل الاغتراب لقطاع (كليات الطب - الصيدلة - الأسنان - الهندسة - والمعاهد الفنية) وكذلك الكليات والشعب التي تتطلب اختبار القدرات، هذا ويتطلب تقليل الاغتراب دفع رسوم قدرها 210 جنيهات عن طريق فوري.