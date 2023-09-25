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توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى بالقاهرة لإجراء توكيلات انتخابات الرئاسة.. صور

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 05:34 م
توافد المواطنين على مقرات الشهر العقارى بالقاهرة لإجراء توكيلات انتخابات الرئاسة.. صور توافد المواطنين على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة لإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية
كتب عبد الرحمن سيد

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شهدت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بالقاهرة، توافد مئات المواطنين على مكاتب الشهر العقاري في مدينة بدر والشروق والبساتين، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، والزيتون، لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

ويتضمن القانون الحصول علي 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقاري علي ان تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية في مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

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