تفاصيل الاستعدادات الأمنية لتأمين مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري الليلة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والمقاولون، المقرر لها السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 – 2024.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير ولاعبي الفريقين وطاقم التحكيم.

وكان الزمالك تعادل مع بيراميدز بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى، على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص الكولومبي خوان أوسوريو على معالجة بعض الأخطاء الفنية التي ارتكبها لاعبوه فى مواجهة بيراميدز، كما أشاد بالأدء والمستوى وقدرة اللاعبين على تقديم مستوى جيد، مؤكدًا أن المستوى في تحسن مستمر.

وشدد أوسوريو على أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتركيز بكل قوة، بجانب مواصلة التكاتف لتحقيق الأهداف المطلوبة والمنافسة على كافة البطولات.