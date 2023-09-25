تعرف على مكتبين للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية فى الأقصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الأقصر.

ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الأقصر، كما يلي:- "ضواحى الأقصر فى مساكن الوحدة المحلية بنجع الطويل - القرنة بشارع تمثالى ممنون داخل مجلس المدينة بالقرنة".

ومن المتوقع أن تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الأقصر إقبالاً من المواطنين خلال اليومين القادمين، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.