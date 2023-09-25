اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على مكتبين للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية فى الأقصر

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:30 م
تعرف على مكتبين للتوثيق وإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية فى الأقصر الهيئة الوطنية للانتخابات
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الأقصر. 

 

ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الأقصر، كما يلي:- "ضواحى الأقصر فى مساكن الوحدة المحلية بنجع الطويل - القرنة بشارع تمثالى ممنون داخل مجلس المدينة بالقرنة". 

 

ومن المتوقع أن تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الأقصر إقبالاً من المواطنين خلال اليومين القادمين، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة

الشهر العقاري بالاقصر

مقرات التأييدات

مقار التأييدات

الهيئة الوطنية للانتخابات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة