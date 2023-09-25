ووجه جروسي فى كلمة له اليوم، الشكر إلى المؤتمر العام ال 67 والدول الأعضاء فى الوكالة، على ثقتهم فيه ورغبتهم في استمرار تحمله المسؤولية بعد 4 سنوات من العمل الجاد لإدارة الوكالة.

وتعهد رافائيل ماريانو جروسى، باستمرار عمل الوكالة بشفافية ونزاهة وعدالة من أجل تحقيق صالح المجتمع الدولي وتطويع الطاقة النووية لخدمة أغراض التنمية في العالم مع توفير أقصى درجات السلامة النووية.