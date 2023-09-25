تأجيل محاكمة متهم بقتل فتاة داخل شركة لسرقتها فى حدائق القبة لجلسة 1 أكتوبر

كتب ـ عبد الله محمود

قرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل نظر جلسة محاكمة عامل متهم بقتل فتاة لسرقتها في حدائق القبة، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، حيث تمكن رجال المباحث الجنائية من كشف ملابسات غموض واقعة العثور على جثة فتاة "موظفة" داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، حيث تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة في القاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة "شركة" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، على الفور أنتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وتبين أن جثتها بها عدة طعنات نافذة ومتفرقة في الجسد، تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل جثة المجنى عليها إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء الواقعة عاطل له معلومات جنائية، وأنه قام برصد المجنى عليها حتى أصبحت داخل الشقة التي تستخدمها كشركة "محل الواقعة" وقام بالصعود إليها وطرق الباب، وأثناء قيام الفتاة القتيلة بفتح الباب عاجله بكتم أنفاسها حتى لا تستطيع الاستغاثة بالأهالى، مسددا لها عدة طعنات نافذة سقطت على أثرها على الأرض غارقة في دمائها حتى فارقت الحياة، ثم استولى القاتل على جميع معلقاتها الشخصية والمبالغ المالية الموجودة داخل الشركة، وفر هاربا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.