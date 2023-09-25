اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة لـ 1 أكتوبر

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:44 ص
تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة لـ 1 أكتوبر محكمة _أرشيفية
كتب كريم صبحى - أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل موظفة لسرقتها لجلسة 1 أكتوبر. 
 
وتمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تبلغ 32 سنة ، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة .
 
بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

سرقة

عقوبة السرقة

أخبار الحوادث

عابدين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة