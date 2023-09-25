اليوم السابع
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بيع تذكرتين لمسرحية شهدت اغتيال لينكولن بأكثر من 262 ألف دولار فى مزاد

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:24 م
بيع تذكرتين لمسرحية شهدت اغتيال لينكولن بأكثر من 262 ألف دولار فى مزاد تذاكر مسرحية اغتيال لينكولن
كتبت: نهال أبو السعود

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تم بيع تذكرتين مقاعد مسرحية كان سعر الواحدة منهما 75 سنت فى المسرح الذى اغتيل فيه أبراهام ‏لينكولن فى مزاد بمبلغ 265 ألفًا و500 دولار، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.‏
تذكرة لينكولن
تذكرة لينكولن
 

أذنت التذكرة ذات اللون الأخضر لحاملها بدخول عرض المسرحية الكوميدية "ابن عمنا الأمريكي" فى ‏مسرح فورد التاريخى فى العاصمة فى 14 أبريل 1865 - وهى الليلة التى أطلق فيها الممثل جون ويلكس ‏بوث النار على ابراهام لينكولن فى رأسه.‏

 

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن التذكرتين بيعتا بالمزاد بأكثر من ضعف السعر المتوقع.‏

 

وبحسب ما ورد منحت التذكرتان للمقعدين 41 و42 مقاعد مجانية فى الصف الأمامى فى دائرة الملابس ‏بالمسرح لأصحابها الأصليين، وهم غير معروفين حاليًا ولكن يعتقد أنهم كانوا حاضرين فى اغتيال القائد ‏العام السابق. ‏

 

وأشارت الصحيفة إلى أن بائع التذكرتان الحالى اشتراهما منذ اكثر من 20 عاما فى 2002 بمبلغ 83 دولارا ‏و65 سنتا.‏

 

بالإضافة إلى التذاكر، باع مزاد ‏RR‏ الذى عقد فى بوسطن أيضًا كتاب من الطبعة الأولى بمبلغ 593 دولارا ‏و75 سنتا، والذى تضمن مناظرات لينكولن -دوجلاس الشهيرة عام 1858 عندما ترشح لينكولن ‏لمجلس الشيوخ ضد ستيفن دوجلاس، بالإضافة إلى شيك بقيمة 5 دولارات يحمل توقيع لينكولن قدمه ‏الى أحد خدمه.‏


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