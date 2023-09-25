بيع تذكرتين لمسرحية شهدت اغتيال لينكولن بأكثر من 262 ألف دولار فى مزاد

تذكرة لينكولن
أذنت التذكرة ذات اللون الأخضر لحاملها بدخول عرض المسرحية الكوميدية "ابن عمنا الأمريكي" فى مسرح فورد التاريخى فى العاصمة فى 14 أبريل 1865 - وهى الليلة التى أطلق فيها الممثل جون ويلكس بوث النار على ابراهام لينكولن فى رأسه.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن التذكرتين بيعتا بالمزاد بأكثر من ضعف السعر المتوقع.
وبحسب ما ورد منحت التذكرتان للمقعدين 41 و42 مقاعد مجانية فى الصف الأمامى فى دائرة الملابس بالمسرح لأصحابها الأصليين، وهم غير معروفين حاليًا ولكن يعتقد أنهم كانوا حاضرين فى اغتيال القائد العام السابق.
وأشارت الصحيفة إلى أن بائع التذكرتان الحالى اشتراهما منذ اكثر من 20 عاما فى 2002 بمبلغ 83 دولارا و65 سنتا.
بالإضافة إلى التذاكر، باع مزاد RR الذى عقد فى بوسطن أيضًا كتاب من الطبعة الأولى بمبلغ 593 دولارا و75 سنتا، والذى تضمن مناظرات لينكولن -دوجلاس الشهيرة عام 1858 عندما ترشح لينكولن لمجلس الشيوخ ضد ستيفن دوجلاس، بالإضافة إلى شيك بقيمة 5 دولارات يحمل توقيع لينكولن قدمه الى أحد خدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة