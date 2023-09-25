وافتتح الاجتماعات رافائيل جروسي مدير عام الوكالة والذى أكد استمرار الوكالة فى مراقبة البرامج النووية في عدد من الدول، وبخاصة إيران لضمان سلمية هذه البرامج ودعم السلامة النووية.

ووجه جروسي الشكر إلى الحكومة النمساوية لجهودها في دعم أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساندة جهود درء المخاطر النووية، في مختلف دول العالم خاصة في ظل الصراع الحالي في أوكرانيا والمخاطر المحيطة بمحطة زابوريزهيا في أوكرانيا.

ومن المقرر أن ينظر مسئولون وممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء في الوكالة في مجموعة من القضايا في مقدمتها التعاون الدولي في تحقيق الأمان النووي .