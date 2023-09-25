انطلاق بطولة الصعيد للسباحة لمراكز الشباب فى بنى سويف اليوم

بنى سويف هانى

تنطلق اليوم الإثنين، بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب، والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف ، داخل حمام سباحة بنى سويف الأوليمبى.

وقالت رحاب صلاح مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، إن المديرية تستضيف اليوم بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب والتى تنطلق الاثنين القادم داخل حمام سباحة بنى سويف الأوليمبى وتستمر لمدة 3 أيام.

وأضافت رحاب صلاح أن البطولة يشارك فيها 210 سباحين وسباحة فى مختلف المراحل العمرية من 13 وحتى 21 عاماً.

وأشارت رحاب صلاح أن البطولة يشارك فيها سباحون من محافظات بنى سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر وأسوان، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والإدارة المركزية للهيئات ومراكز الشباب والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وهشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وقيادات الوزارة والمديرية.