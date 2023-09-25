انطلاق الموتمر الدولي الـ 53 لعلوم النيماتودا فى القاهرة

كتبت أسماء نصار

انطلق منذ قليل فى القاهرة المؤتمر الدولى ال 53 للنيماتودا الذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى على مدار 5 أيام، بحضور علماء النيماتولوجي من كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى الباحثين المصريين الذين يشاركون في فعاليات هذا الحدث العالمي لأول مره علي ارض مصر.

ويناقش المؤتمر المستجدات في مجال الآفات النيماتودية وأيضا كل ما هو جديد عن أساليب مكافحتها والتعرف عليها وأضرارها، وكذلك الجديد في هذا المجال بخصوص أنواع النيماتودا الضارة لكل المحاصيل الزراعية وكذلك النافعة والتي تستخدم في مكافحة الحشرات.

يشار إلى أن الموتمر الدولي الثالث والخمسين لجمعيه علوم النيماتودا في أمريكا الاستوائية يعقد لأول مره خارج أمريكا وأوروبا ولاول مره في مصر وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

و يتضمن الموتمر 16 حلقة نقاشية ويوم حقلي وزيارات ميدانية لبعض المشاتل والمشروعات الزراعية مع حضور شركات زراعية وكيماوية عالمية من داخل مصر وخارجها لعرض منتجاتهم وما هو جديد في هذا المجال.