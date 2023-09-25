كما حضر حفل الافتتاح، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ووزير الاتصال الرقمي والريادة أحمد الهناندة وعدد من سفراء وممثلي السفارات المعتمدة لدى المملكة ولفيف من المسؤولين والخبراء في قطاع الأمن السيبراني، بمشاركة دول عربية وأجنبية، منها مصر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فيما تشارك أكثر من 20 شركة عارضة تشكل قطاعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

ويناقش المؤتمر حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانى وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.