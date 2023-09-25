انتهاء فعاليات المؤتمر الدولى الثانى تعظيم الاستفادة من مصادر البيئة الخضراء

انتهت فعاليات المؤتمر الدولى الثانى “تعظيم الاستفادة من مصادر البيئة الخضراء الهواء والماء والطاقة ومعالجة النفايات وإعادة الاستخدام الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك برعاية الدكتور حسين درويش قائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث (NRC) وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار(STDF). المؤتمر برئاسة الدكتور حسين عبد الشافى ومنسقى المؤتمر الدكتورة فاطمة الزهراء رمضان والدكتورة منى منصور.

قالت الدكتورة فاطمة الزهراء رمضان منسق المؤتمر، إن المؤتمر جمع عدد من الخبراء وصناع القرار من الجامعات والمراكز البحثية والشركات الخاصه وإدارة شئون البيئة محافظة سيناء، مشيرة إلى أنه حظى المؤتمر بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وتونس والهند وألمانيا وجامعة النيل وجامعة بنى سويف وجامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة الملك سلمان الدولية والمركز القومى للبحوث وبحوث الاسكان والبناء وبحوث البترول وبعض الشركات الخاصة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء، شارك فيه من الخبراء والباحثين بأوراق بحثية متنوعة فى مجال البيئة والتنمية المستدامة التى ناقشت آخر التطورات والابتكارات التكنولوجية الخضراء عالميا وتمت العديد من المناقشات المثمرة خلال المؤتمر حول سبل ترشيد استهلاك المياه والطاقة ومعالجة النفايات بطرق صديقة للبيئة.

وأضافت الدكتورة فاطمة الزهراء، أن المؤتمر أوصى بالعديد من التوصيات الهامة من أبرزها ضرورة اعتماد الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وإعادة تدوير النفايات واستغلالها كمورد، بالإضافة إلى أهمية استخدام تكنولوجيات معالجة الصرف الصحى والصناعى غير المكلفة وأيضا طرق ترشيد استخدام المياه فى الزراعة والصناعة وقد أكد المؤتمر على أهمية التعاون الدولى وتبادل الخبرات فى هذا المجال الحيوى أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. كما أوصى بضرورة وضع خطط وطنية بالتعاون مع الخبراء من الدول المشاركة للتحول الكامل إلى الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع مختلف القطاعات.

وفى الختام، أكد رئيس المؤتمر على أهمية استمرار هذه اللقاءات الدولية بشكل دورى لمواكبة التطورات وتبادل الخبرات حول القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك. كما.

من جانبهم أعرب رئيس المؤتمر الدكتور حسين عبد الشافى والدكتورة فاطمة الزهراء منسق المؤتمر عن مدى سعادتهم وشكرهم إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعم وحرص على المشاركة البناءة بتوجيه الدعوة بالمشاركة لكل المهندس محمد عبد الباسط الإدارة العامة لشئون البيئة والمهندسة حنان عمر حسن رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء لدعم سبل التعاون الدولى البناء والمبادرات الصديقة البيئة لصالح وطننا الحبيب.