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اليونان تمدد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين حتى مارس 2024

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 01:41 م
اليونان تمدد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين حتى مارس 2024 اللاجئين الاوكران
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت الحكومة اليونانية استمرار وضع الحماية المؤقتة لطالبى اللجوء الأوكرانيين حتى 4 مارس 2024.

 

وذكرت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية رسميا، فى منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، اليوم الاثنين أن وضع الحماية المؤقتة يستمر تلقائيا تمامًا مثل توفير الحماية المؤقتة للأوكرانيين الذين سيدخلون البلاد لأول مرة.

 

وأوضحت أن أولئك الذين حصلوا بالفعل على تصاريح إقامة مؤقتة لن يحتاجوا إلى تجديدها، وسيكون لديهم إمكانية الحصول على الخدمات الطبية العامة والتعليم والحق فى الحصول على سكن مؤقتا.

 

وترحب سلطات البرلمان الأوكرانى لحقوق الإنسان بقرار اليونان تمديد الحماية المؤقتة لمواطنى أوكرانيا، والذى يؤكد دعم الحكومة اليونانية للشعب الأوكراني.

 

 

اليونان

اللاجئين

اوكرانيا



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