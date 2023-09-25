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اليوم.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان تفاصيل وإجراءات الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 08:00 ص
اليوم.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان تفاصيل وإجراءات الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الساعة الثانية والنصف (2.30) من ظهر اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن السيد رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها، وإذ توجه الهيئة الوطنية للانتخابات  الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.
 
وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا للإعلان عن كافة الاستعدادات للعملية الانتخابية، الأربعاء الماضي، وحددت اليوم لعقد مؤتمر صحفي بحضور رئيس الهيئة للإعلان عن تفاصيل جديدة بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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