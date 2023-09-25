اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 08:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بجهود الرئيس السيسي فى تحقيق التنمية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:46 م
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بجهود الرئيس السيسي فى تحقيق التنمية مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التنمية في مصر وتطوير قدرات البلاد في الاعتماد على الطاقة النووية.

وأشار جروسي - خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع السفير محمد الملا سفير مصر لدى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، وسفيري زيمبابوي وبيلاروسيا في فيينا، لتسلم تصديق مصر على اتفاق الأمان النووي مع الوكالة - إلى أن الرئيس السيسي أطلعه على التقدم الكبير في قدرات محطة الضبعة النووية، معربا عن اعتزازه الكبير بجهود مصر في هذا المجال.

ووجه الشكر للحكومة المصرية على مجهوداتها المتميزة، مؤكدا أن الأمن النووي وبناء المفاعلات يحتاج إلى التعاون والثقة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جهته، أشاد السفير محمد الملا بتعاون مصر الواسع والمستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوها بأن هذا التعاون يشهد تطورا جيدا.. وأكد التزام مصر بتنفيذ معايير السلامة النووية وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية في تعزيز برامج التنمية.

 


الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الطاقة الذرية

السيسي

التنمية

الرئيس السيسي



الموضوعات المتعلقة

حديث التحديات والإنجازات.. سيرة قائد ومسيرة وطن.. ضغوط الزيادة السكانية ترهق الموازنة والإصلاح يُحقق نقلة نوعية فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى..ومصر تعبر محطاتها الصعبة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:30 م

"إعادة الاعتبار للمهمشين".. سيرة قائد ومسيرة وطن.. الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى تضع الفئات الأولى بالرعاية فى واجهة المشهد.. وإطلاق برنامج الدعم النقدى واهتمام غير مسبوق بذوى الهمم

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:00 م

مواطن من الغربية: "كل اللى كنا بنحلم بيه حققه الرئيس السيسي ولذلك ندعمه"

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة