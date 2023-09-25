المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ش.ا"، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبت المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائر مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين على نطاق واسع وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 27 كيس من جوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.