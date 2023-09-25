المشدد 10 سنوات لعشر متهمين باستعراض القوة وإحراز أسلحة آلية فى سوهاج

تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر من العام الماضي بدائرة مركز دار السلام عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين بإحراز أسلحة نارية بنادق آلية سريعة الطلقات، واستعرضوا القوة والعنف تجاه المجنى عليه "م.ح.م" بأن اجتمعوا عليه حال تواجده بأرضه الزراعية حال حملهم الأسلحة النارية بقصد ترويعه وتخويفه وذلك بإلحاق الأذى به والأضرار بممتلكاته كما قاموا بإتلاف وقطع شجر الموز الخاص بالمجنى عليه، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.