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المستشار وليد حمزة: "مستبشر خيرا بمشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية"

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:43 م
المستشار وليد حمزة: "مستبشر خيرا بمشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية" المستشار وليد حمزة
كتب محمد عبد العظيم

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بعث المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، برسالة للمواطنين في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" قائلا: "لا تسمعوا إلا ما ينشر من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات"، متابعا: "مستبشر خير بالمواطن المصري وأن عنده ثقافة وينزل ويشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.

وتضمن الجدول الزمنى إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة فى المؤتمر الصحفى اليوم أن فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 اكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.

وحددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية.

كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 اكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 اكتوبر.


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