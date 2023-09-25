المحاكمات × 24 ساعة.. اتخاذ إجراءات رد المحكمة في محاكمة زوج مذيعة شهيرة

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل ابرزها، محاكمة زوج مذيعة شهيرة في وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه لعضة كلب، ومحاكمة عاطل متهم بفتل فتاة في الحدائق.

تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة

محكمة جنح الشيخ زايد، تقرر تأجيل محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023 لجلسة 30 سبتمبر لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

نصاب عابدين

وإلى محكمة جنح عابدين، حيث قررت المحكمة تأجيل محاكمة عاطل لجلسة 4 أكتوبر، بتهمة سرقة المواطنين بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

دجالتين الاميرية

وفيما قررت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، تأجيل محاكمة سيدتين لجلسة 30 سبتمبر، بتهمة النصب على المواطنين.

قتل فتاة الحدائق

قرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل نظر جلسة محاكمة عامل متهم بقتل فتاة لسرقتها في حدائق القبة، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، حيث تمكن رجال المباحث الجنائية من كشف ملابسات غموض واقعة العثور على جثة فتاة "موظفة" داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، حيث تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

خلية المطرية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم اليوم، تأجيل محاكمة 14 متهما بخلية المطرية الثانية، لجلسة اليوم الرابع لدور أكتوبر القادم.