اليوم السابع
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الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:44 م
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القومى للمرأة يطلق مرحلة جديدة لبرنامج التثقيف المالى للسيدات بـ22 محافظة

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 11:45 ص
القومى للمرأة يطلق مرحلة جديدة لبرنامج التثقيف المالى للسيدات بـ22 محافظة المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

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يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده ضمن برنامج التثقيف المالي، حيث تبدأ مرحلة جديدة من البرنامج يستهدف خلالها 28 ألف سيدة على مستوى 22 محافظة، من خلال تنفيذ 800 تدريب، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة.
 
ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي المالي لدي السيدات من خلال العديد من الأنشطة اللاتى يقمن بها خلال خمسة ايام فترة التدريب، ويتم تدريبهن على عدة موضوعات منها كيفية اعداد الموزانه الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الانسب وفق الهدف المالي لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمه تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.
 
من الجدير بالذكر أن المجلس قام بتدريب 40.000 سيدة خلال الفترة من نوفمبر  2021 وحتى مايو 2023 على مستوى محافظات ومراكز المرحلة الأولى من محافظات حياه كريمة في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

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