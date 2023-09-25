القبض على عاطل لاتهامه بتجارة المخدرات فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريـــة أمن القاهرة مـــن ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس –مبلغ مالى - هاتف محمول- ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.