العربية : أوكرانيا تعلن مقتل قائد الأسطول الروسى فى البحر الأسود

وكالات

أعلنت أوكرانيا عن مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن البنية التحتية لميناء أوديسا تعرضت لأضرار جسيمة بسبب القصف الروسي.

وكانت قد أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن 20 ألف جندى أوكرانى أكملوا تدريبهم فى بريطانيا.

وأضافت هيئة الأركان فى بيان "تلقى كل مجند أوكرانى جميع التدريبات اللازمة والضرورية التى تخص الذخيرة والتدريب الجسدي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.