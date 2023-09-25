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الصحة تكشف 8 فوائد هامة للعلاج الطبيعى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:59 ص
الصحة تكشف 8 فوائد هامة للعلاج الطبيعى.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد العلاج الطبيعي، والتى تتضمن :
 
1- تخفيف الآلام والسيطرة عليها دون استخدام المسكنات
2- تحسين مجال الحركة والقدرة الحركية
3- تأهيل مرضى الجلطات الدماغية والمساعدة في التعافي بعد الإصابة بسكتة دماغية أو شلل
4- إعادة تأهيل بعد الإصابات الرياضية والحد من أخطار الإصابات الناتجة عن الرياضة
5- جزء أساسي في علاج أمـــــــــراض الشيخوخة والتحكم في المشاكل المرتبطة بكبار السن وأمراض القلب وتحسين الدورة الدموية وتعزيز عمل القلب والأوعية الدموية والرئة
6- أهم وسيلة علاج لحالات خشونة المفاصل
7- أكثر الطرق العلاجية أمانا وليس له أضرار وبديل عن العمليات الجراحية في بعض الأحيان.
8- التقليل من الاعتماد على الأدوية
 

 


الصحة

السكان

العلاج الطبيعى



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