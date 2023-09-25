الصحة تكشف 8 فوائد هامة للعلاج الطبيعى.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد العلاج الطبيعي، والتى تتضمن :

1- تخفيف الآلام والسيطرة عليها دون استخدام المسكنات

2- تحسين مجال الحركة والقدرة الحركية

3- تأهيل مرضى الجلطات الدماغية والمساعدة في التعافي بعد الإصابة بسكتة دماغية أو شلل

4- إعادة تأهيل بعد الإصابات الرياضية والحد من أخطار الإصابات الناتجة عن الرياضة

5- جزء أساسي في علاج أمـــــــــراض الشيخوخة والتحكم في المشاكل المرتبطة بكبار السن وأمراض القلب وتحسين الدورة الدموية وتعزيز عمل القلب والأوعية الدموية والرئة

6- أهم وسيلة علاج لحالات خشونة المفاصل

7- أكثر الطرق العلاجية أمانا وليس له أضرار وبديل عن العمليات الجراحية في بعض الأحيان.

8- التقليل من الاعتماد على الأدوية