السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحرى

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتلبية لرغبة جمهور الركاب .

وتقرر تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر دمنهور / قلين يقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساء ويصل قلين الساعة 3:35 مساء، وتعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر قلين / دمنهور يقوم من قلين الساعة 3:50 مساء ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساء.

كما تم تعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر طنطا / دمنهور يقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحاً ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساء، وتعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر دمنهور / طنطا يقوم من الساعة 3:45 مساء ويصل طنطا الساعة 7:05 مساء.

كما يتم تعديل قطار 884 / 883 اكسبريس تحيا مصر بيلا / الإسكندرية يقوم من بيلا الساعة 11:50صباحاً ويصل الاسكندرية الساعة 4:10 مساء.