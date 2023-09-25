اليوم السابع
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السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحرى

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 04:28 م
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحرى قطارات
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتلبية لرغبة جمهور الركاب .
 
وتقرر تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر دمنهور / قلين يقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساء ويصل قلين الساعة 3:35 مساء، وتعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر قلين / دمنهور يقوم من قلين الساعة 3:50 مساء ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساء. 
 
كما تم تعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر طنطا / دمنهور يقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحاً ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساء، وتعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر دمنهور / طنطا يقوم من الساعة 3:45 مساء ويصل طنطا الساعة 7:05 مساء.
 
كما يتم تعديل قطار 884 / 883 اكسبريس تحيا مصر بيلا / الإسكندرية يقوم من بيلا الساعة 11:50صباحاً ويصل الاسكندرية الساعة 4:10 مساء. 

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

مواعيد قطارات السكة الحديد



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