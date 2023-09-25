السجن 6 سنوات لسائق تعدى على طالبة في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العاطى مسعود شعله والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم "ع.ح.ال" بالسجن 6 سنوات عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى على طالبة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 19331 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، ببلاغ من والده المجنى عليها بقيام المتهم بالتعدى على نجلتها، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه على إثر تواجد المجنى عليها "م.ع.م"، 17 سنة، طالبة، مقيمة بمحافظة الجيزة، برفقة المتهم "ع.ح.ال" سائق، بمسكنه بمحافظة الإسكندرية على إثر علاقة بينهما، تعدى عليها المتهم بغير قوة أو تهديد، وعقب ذلك قامت والدة المجنى عليها بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأن المتهم أقر بالتحقيقات بالتعدى على المجنى عليها، وتبين من تحقيق الشخصية للمجنى عليها أنها مواليد 2006، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبعد الاطلاع على المادتين 2/304 – 3130 والمادة 1/269 عقوبات، والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12/1996 بإصدار قانون الطفل، والمعدل بالقانون رقم 2008/126، وأصدرت حكمها على المتهم.