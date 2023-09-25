السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بتهديد فتاة فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة متهمين بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بتهديد فتاة على موقع التواصل الاجتماعى، بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضى بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة للمدعو " ا. م" و" م.خ"، تهمة تهديد المجنى عليهما الطفلة"م. ح " ووالدها"ح.ا"، أمور خادشة للشرف للمجنى عليها الأولى بأن قاما بإرسال رسائل نصية عبر تطبيق التواصل الاجتماعى "واتس أب" إليها وإلى والدها بتهديدهما بنشر فيديو هات وصور شخصية فاضحة للمجنى عليها مصحوباً بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.