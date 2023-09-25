الرعاية الصحية بالأقصر تجرى 42 قسطرة CTO العالمية بنسبة نجاح 100%.. صور

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر، عن نجاح الفرق الطبية فى إجراء 42 قسطرة قلبية CTO العالمية وبنسبة نجاح 100%، وذلك تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لأول مرة بالأقصر، علماً بأنه تم إجراء التدخل الحديث لقسطرة CTO داخل قسم القسطرة القلبية المتميز، داخل مستشفى طيبة التخصصى إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وعلى يد أمهر الفرق الطبية والأطباء المتخصصين على مستوى الجمهورية.

وقالت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه تعد قسطرة CTO هى إحدى التقنيات الحديثة فى مجال قسطرة القلب المرشدة ومتناهية الصغر Micro Catheter، خاصة لعلاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، كما تعد إحدى التقنيات المتطورة لعلاج أمراض القلب ضمن أعمال التطوير المستمر فى مجال خدمات الرعاية العلاجية للهيئة العامة للرعاية الصحية ووفق أحدث الطرق العالمية.

ونجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى إجراء تدخل CTO بجودة عالمية بكافة محافظات التأمين الشامل، والتى نافست أكبر الدول العالمية والمتقدمة فى ذلك المجال، حيث أن الهيئة العامة استعرضت خلال المؤتمر الأخير للجمعية الأمريكية للقساطر القلبية، والذى انعقد فى فبراير الماضى أحد أبرز الحالات المعقدة جداً والتى اختارتها الجمعية كواحدة من أفضل 8 حالات على مستوى العالم فى دقة ومهارة التدخل الدقيق، وأشادوا خلالها بمهارة الأطباء المصريين فى إستخدام أحدث التقنيات الحديثة بمهارة وجدارة عالمية، علماً أيضاً بأن تقنية القسطرة القلبية CTO تتخطى تكلفتها الحالية 300 ألف جنيه، وبنسبة تكلفة للمنتفع فقط 400 جنيه، والتى يقرر إستخدامها فى حال فشل الطرق العلاجية والطبية المعتادة.

وشارك فى الإجراء التدخلى لقسطرة CTO العديد من الفرق الطبية المتميزة على مدار أكثر من عام من داخل قسم القسطرة القلبية المتميز بمستشفى طيبة التخصصى، ومنهم الدكتور هانى عوض الله استشارى القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور طارق الرشيدى استشارى امراض القلب وCTO بجامعة عين شمس، والدكتور حسين كراع استشارى ورئيس قسم القلب بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، كما شاركهم من الفريق الطبى المتميز بعدد من التدخلات العاجلة فى الساعات الماضية كل من الدكتور محب مراد استشارى أمراض القلب جامعة عين شمس، ومستشفى الأطفال التخصصى بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور محمد عبد الغفار أخصائى القلب بمستشفى طيبة التخصصى، والدكتورة رشا محمد عبد الرازق اخصائى القلب بمستشفى طيبة التخصصى، ومن الفريق التمريضى محمد خيرى وعلى خليفه، وياسمين أحمد ومحمد السيد، وفنى الأشعة محمود مراد.