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الرئيس السيسي: 5 آلاف شركة تابعة للقطاع الخاص تعمل معنا فى تنفيذ المشروعات

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 01:10 م
الرئيس السيسي: 5 آلاف شركة تابعة للقطاع الخاص تعمل معنا فى تنفيذ المشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك 5000 شركة مصرية تابعة للقطاع الخاص كانت تعمل مع الدولة خلال السنوات الماضية في تنفيذ المشروعات على أرض مصر.

أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ: "هل الدولة كإرادة سياسية حريصة على إن القطاع الخاص يقود التنمية في مصر؟ أيوه ده موجود وتم ترجمته مش بس تصريحات من جانب الحكومة أو من جانب القيادة السياسية ولكن من خلال إجراءات فعلية".

وتابع الرئيس السيسي، قائلا: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كان الهدف منها إن كل الاستثناءات التي تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه، كل الكلام ده تم إلغائه تماما حتى نعطى العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع".


الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتماعات البنك الأسيوي

اجتماعات البنك الآسيوى بشرم الشيخ

اجتماعات البنك الاسيوى بحضور الرئيس السيسى

البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية pd

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

الاستثمار في مصر

الاستثمار في البنية التحتية بمصر

الشراكة بين مصر والبنك الاسيوى

أجندة اجتماعات البنك الأسيوي

قرارات البنك الأسيوى

التعاون بين مصر والبنك الاسيوى



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