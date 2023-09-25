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الرئيس السيسي: عملنا بكل ما أوتينا من قوة خلال 8 سنوات لتطوير البنية الأساسية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:53 م
الرئيس السيسي: عملنا بكل ما أوتينا من قوة خلال 8 سنوات لتطوير البنية الأساسية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية عملت بقوة خلال الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية، متابعا: "المسار كان ممكن ينجح بالقطاع الخاص ولكن المدى الزمني المطلوب لإنتاج أو لسد الفجوة الهائلة في البنية الأساسية في مصر بواسطة القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي كان سيكون مدى زمني ضخم".

أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "إحنا عملنا كدولة خلال الـ8 سنين الماضية بكل ما أتوينا من قوة حتى تنتهي الفجوة تماما وتبقى فيه البنية الأساسية متطورة للدولة في كافة المجالات خاصة الفجوة اللي بقول عليها ماكنتش في قطاع دون آخر".

وتابع الرئيس السيسي: "لو اتكلمنا عن قطاع الطاقة كان فيه فجوة كبيرة، ولو اتكلمنا عن قطاع النقل فيه فجوة كبيرة، وبالتالي الجهد اللي اتبذل من الدولة والتمويل اللي الدولة قدمته خلال السنين اللي فاتت اللي كان فيه جزء كبير منه تم الاستدانة بيه علشان ماندخلش في إشكاليات".


اجتماعات البنك الأسيوي

اجتماعات البنك الآسيوى بشرم الشيخ

اجتماعات البنك الاسيوى بحضور الرئيس السيسى

البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية pd

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

الاستثمار في مصر

الاستثمار في البنية التحتية بمصر

الشراكة بين مصر والبنك الاسيوى

أجندة اجتماعات البنك الأسيوي

قرارات البنك الأسيوى

التعاون بين مصر والبنك الاسيوى



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