الرئيس السيسي: عملنا بكل ما أوتينا من قوة خلال 8 سنوات لتطوير البنية الأساسية

إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية عملت بقوة خلال الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية، متابعا: "المسار كان ممكن ينجح بالقطاع الخاص ولكن المدى الزمني المطلوب لإنتاج أو لسد الفجوة الهائلة في البنية الأساسية في مصر بواسطة القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي كان سيكون مدى زمني ضخم".

أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "إحنا عملنا كدولة خلال الـ8 سنين الماضية بكل ما أتوينا من قوة حتى تنتهي الفجوة تماما وتبقى فيه البنية الأساسية متطورة للدولة في كافة المجالات خاصة الفجوة اللي بقول عليها ماكنتش في قطاع دون آخر".

وتابع الرئيس السيسي: "لو اتكلمنا عن قطاع الطاقة كان فيه فجوة كبيرة، ولو اتكلمنا عن قطاع النقل فيه فجوة كبيرة، وبالتالي الجهد اللي اتبذل من الدولة والتمويل اللي الدولة قدمته خلال السنين اللي فاتت اللي كان فيه جزء كبير منه تم الاستدانة بيه علشان ماندخلش في إشكاليات".