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الرئيس السيسي: سعداء باستضافة اجتماعات البنك الآسيوى في شرم الشيخ

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:51 م
الرئيس السيسي: سعداء باستضافة اجتماعات البنك الآسيوى في شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركين في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، قائلا: "اسمحولي في البداية أرحب بوزراء المالية وكل الضيوف اللى موجودين معانا النهارده، والحقيقة أننا سعداء باستضافة هذا المؤتمر في مصر ومدينة شرم الشيخ بعد 3 انعقادات افتراضية 2020 و 2021 و 2022.. وهنا نستضيفه في شرم الشيخ وحرصنا على أن نعد شرم الشيخ بشكل يليق بهذا المؤتمر اللى تتمني التوفيق فيه".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية الأساسية التى تقام فى مدينة شرم الشيخ.


اجتماعات البنك الأسيوي

اجتماعات البنك الآسيوى بشرم الشيخ

اجتماعات البنك الاسيوى بحضور الرئيس السيسى

البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية pd

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

الاستثمار في مصر

الاستثمار في البنية التحتية بمصر

الشراكة بين مصر والبنك الاسيوى

أجندة اجتماعات البنك الأسيوي

قرارات البنك الأسيوى

التعاون بين مصر والبنك الاسيوى



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