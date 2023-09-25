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الرئيس السيسي: المجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرارا لدعم القطاع الخاص

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 01:17 م
الرئيس السيسي: المجلس الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرارا لدعم القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر أكثر من 22 قرارا وإجراء الهدف منها تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة المصرية، متابعا "أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية.. وبنتكلم عن 140 – 150 مشروعا نعطيهم الأولوية.. ونعطيهم حوافز إعفاء ضريبي من 5 -10 سنوات للمشروعات ذات الأولوية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار: "أنا بقول الكلام ده علشان البنية الأساسية اللى إحنا بنتكلم عليها.. وقولت الكلام ده عدة مرات.. وبنتكلم عن أفريقيا من خلال التجربة المصرية في مجال البنية الأساسية مش خلال التخطيط والتنفيذ وإدراك ما فعلناه أن ده أمر مهم جدا للقارة الأفريقية علشان تنمو من خلال تمويل منخفض التكلفة.. ونتيجة التحديات الاقتصادية خلال آخر 4 سنوات.. بقول إن إحنا دائما محتاجين تمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الأعباء على الدولة المصرية في هذا الأمر.

وتابع الرئيس السيسي فى نهاية كلمته: "مش عاوز أطيل أكثر من كده برحب بيكم في مصر.. وده أول مرة ينعقد في أفريقيا ومصر وننتمي لكم مناقشات مهمة ومثمرة وناجحة وكل التوفيق لكم.. وارجو أنكم ما تنسوش فرصة للترفيه ولا يكون كل الموضوعات عمل وعمل فقط.. برحب بيكم وبشكركم.. شكرا جزيلا.

 


اجتماعات البنك الأسيوي

اجتماعات البنك الآسيوى بشرم الشيخ

اجتماعات البنك الاسيوى بحضور الرئيس السيسى

البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية pd

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى

الاستثمار في مصر

الاستثمار في البنية التحتية بمصر

الشراكة بين مصر والبنك الاسيوى

أجندة اجتماعات البنك الأسيوي

قرارات البنك الأسيوى

التعاون بين مصر والبنك الاسيوى



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