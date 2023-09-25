الداخلية تضبط مخدرات وسلاح فى 7 محافظات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,750 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار)، وفي شمال سيناء تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام).

كما تمكنت القوات بمديرية أمن الأسكندرية من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 10كيلو جرام.

وفي مديرية أمن الأقصر تم ضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدرى "الشابو – الهيروين" - بندقية آلية - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

وفي مديرية أمن المنوفية تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة منوف، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة لذات العيار)، وفي البحيرة تم ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص لعقار "التامول" المخدر).

كما تمكنت القوات في كفر الشيخ من ضبط عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق، وبحوزته (فرد محلى – كمية من مخدرى "الحشيش – الهيروين")، وضبط عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,650 كيلو جرام)، وضبط عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بيلا، وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش – الهيروين")، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.