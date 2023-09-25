اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية تقام تحت إشراف قضائى كامل

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:13 م
الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية تقام تحت إشراف قضائى كامل مؤتمر الهيئة الوطنية
كتب إراهيم قاسم - أمنية الموجى - تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، تقام تحت إشراف قضائي كامل، وذلك على خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات

 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (1)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (2)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (3)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (4)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (5)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (6)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (7)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (8)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (9)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (10)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (11)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (12)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (13)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (14)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (15)
 
مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام (16)
 

 


الهيئة الوطنية للانتخابات

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

الرئيس السيسى

المستشار وليد حمزة

المستشار أحمد البندارى

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

وليد حمزة

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

اليوم السابع بلس

تشكيل الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

قانون الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة