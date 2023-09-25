التعليم: تطبيق الغياب الإلكترونى بالمدارس منذ الأسبوع الأول من بدء الدراسة

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بضرورة تطبيق الغياب الإلكترونى على الطلاب منذ بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، حيث يتم تطبيق الغياب منذ الأسبوع الأول من بدء الدراسة، ومن يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا يتم فصله مع منحه فرصة إعادة قيده مرة أخرى، مشددة على أن شعار العام الدراسى الجديد هو الانضباط والحضور بالمدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 .

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .