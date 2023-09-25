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البابا تواضروس يلتقي لجنة الإشراف على إيبارشية الدول الإسكندنافية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 10:56 م
البابا تواضروس يلتقي لجنة الإشراف على إيبارشية الدول الإسكندنافية البابا تواضروس يلتقي لجنة الإشراف على إيبارشية الدول الإسكندنافية
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الاثنين، اللجنة البابوية المشرفة على إدارة إيبارشية الدول الإسكندنافية والمكونة من:

القمص أرسانيوس برسوم

- القمص شنودة يونان

- القس يوسف جبران

وقدموا تقارير روحية وإدارية ومالية بخصوص كنائس الإيبارشية ومشروعاتها، وتمت مناقشة بعض الموضوعات المرتبطة بالخدمة الرعوية للآباء الكهنة بالإيبارشية والتي تحتاج عدة انتدابات لآباء كهنة ورهبان.

جدير بالذكر أن الأسقف الأنبا أباكير يقضي فترة خلوة بعيدًا عن الإيبارشية، كما أنه تم إنهاء صلاحيات الأب الكاهن الوكيل وصارت اللجنة البابوية هي المسؤولة عن الإيبارشية تحت إشراف قداسة البابا، وتقوم بتنفيذ تعليمات قداسته، وتقديم تقارير دورية عن خدمة الإيبارشية، وترتيب شؤونها.

ودعا لهم قداسة البابا بالتوفيق والحكمة في مباشرة مسؤولياتهم.  

لقاء البابا
لقاء البابا

 

لقاء قداسة البابا
لقاء قداسة البابا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الدول الاسكندنافيه

ايبارشيه الدول الاسكندنافيه



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