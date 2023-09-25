الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل 9 إرهابيين في الأنبار ونينوي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، عن اعتقال تسعة إرهابيين في الأنبار ونينوي.
وأوضحت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي قيادة الفرقة العاشرة والسادسة عشر التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظتين، أسفرت عن اعتقال 9 متهمين بالإرهاب ينتمون إلى عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي الرمادي والموصل، مشيرة إلى أنه جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة.
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