الإمارات تحث دول العالم على اغتنام "COP28" لدفع العمل المناخى

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دعت وزيرة التغير المناخى والبيئة الإماراتية مسئولة ملف النظم الغذائية فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) مريم بنت محمد المهيرى، دول العالم إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التى يوفرها المؤتمر، الذى ينطلق نوفمبر المقبل فى دولة الإمارات.. وحثتهم على اغتنام هذه الفرص لدفع العمل المناخى إلى الأمام مع التركيز بشكل خاص على تحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ذلك جاء خلال اجتماعاتها رفيعة المستوى التى عقدتها مؤخراً على هامش مشاركتها فى أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأكدت المهيرى أهمية العمل الجماعى لإنشاء أنظمة غذائية أكثر استدامة، مسلطة الضوء على الأهمية التى توليها دولة الإمارات للأغذية والزراعة فى جدول أعمال (COP28).



وأكدت تأييد دولة الإمارات لمبادرة "تنمية القرم"، مشيرة إلى الاجتماع الوزارى لأشجار القرم الذى سيتم استضافته خلال مؤتمر (COP28) فى "يوم الطبيعة والمحيطات واستخدام الأراضي" لدفع المناقشات نحو الأمام وإلى أفق أرحب لتطوير الحلول القائمة على الطبيعة.



وأوضحت المهيري، خلال مشاركتها فى حلقة نقاشية وزارية حول النظم الغذائية نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أهمية أجندة مؤتمر (COP28) للنظم الغذائية والزراعة، والتى تركز على أربعة مجالات رئيسية للعمل الذى تقوده البلدان، وقيادة الجهات الفاعلة غير الحكومية وعملها، وتوسيع نطاق الابتكار والتمويل.



كما دعت جميع الدول إلى تجسيد القيادة الوطنية من خلال التوقيع على أول إعلان إماراتى على الإطلاق بشأن النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، موضحة أن هدف دولة الإمارات زيادة تحفيز العمل الجماعى لتحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة، لافتة إلى أنه تم ارسال مسودة إعلان الإمارات لكافة وزراء الزراعة للمشاركة بملاحظاتهم بحلول 27 سبتمبر الجاري.